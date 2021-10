Saksa poekett Lidl värbab Eestis 800 töötajat ning lubab keskmisest 25% kõrgemat palka

Lidl Eesti juhatuse esimehe Jakob Josefssoni sõnul on aeg alustada meeskondade moodustamisega. "Väärtustame kõrgelt poes tehtavat tööd ja pakume oma tulevasele meeskonnale sektori parimaid tingimusi," ütles ta.

Lidli personaliosakonna juht Liina Kippasto rõhutas, et Tallinnas on nende tunnitasu 6,40 ning mujal linnades 6,10 eurot. "Poetöötajatele on tagatud iga-aastane palgatõus," lisas ta. Kippasto kinnitusel pakub Lidl töötajaile ka lisahüvesid, näiteks hüvitatakse hambaravi, eriarstide vastuvõtt ja füsioteraapia.