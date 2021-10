Eesti loodud ja sadadele siin tööd pakkuv Playtech müüakse hiigelsumma eest maha

Aristocrat andis teada, et Playtechi nõukogu ja suurim aktsionär (21 protsenti) on tehinguga nõus. Playtechi väärtus on 25 miljardit eurot ning esmaspäeval nende aktsiaga selle uudise tõttu kauplema ei hakatud.

Aristocrat müüb pokkeri-automaate kasiinodele üle maailma ja arendab hasartmänge. Tehinguga soovitakse laieneda veelgi ning oluliselt suurendada veebimängude osakaalu.

"See on kestnud 12 kuud. Me oleme vaadanud ka mitmeid alternatiive," ütles Aristocrati juht.

Playtech on üks maailma suurematest hasartmängude veebitarkvara tootjatest. See tegutseb 24 riigis, ka Eestis. Aktsionäridele pakutakse 680 penni aktsia eest, mis on 58,4 protsenti enam kui nende viimane sulgemishind reedel.

Playtech on Eestist pärit hasartmängude tootja, mis loodi 1999. aastal Tartus. Playtech pakub online kasiinodele nii mänguautomaate, pokkeritarkvara, spordiennustuste platvorme, kraapekaarte kui ka live kasiino mänge. Samuti pakutakse operaatoritele häid lahendusi nutiseadmetes kasiino mängude pakkumiseks.

Playtechi asutas 1999. aastal Teddy Sagi, Eestist olid loomise juures Rain Kivisik ja Lauri Kikerpill. 2006. aasta algul tuli firma Londoni börsile hinnaga, mis andis ettevõtte koguväärtuseks umbes 550 miljonit naela.

Pärast veebikasiinode vastase seaduse vastuvõtmist USA-s ("Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006") langes Playtechi aktsia börsil ainsa päevaga üle 40%. Playtech suunas põhitähelepanu Euroopa, Aasia ja Lõuna-Ameerika turgudele.

22. oktoobril 2008 teatas Playtech, et ostab ettevõtte rajajalt ja ühelt suuremalt omanikult Teddy Sagilt viimasele kuuluvaid ettevõtteid 250 miljoni USA dollari eest. Märtsis 2011 ostis Playtech Sagilt hinnanguliselt 140 miljoni euro eest ka ettevõtte PT Turnkey Services.