Pallase ja Grow liitumisel sündis uus suurtegija Eesti raamatupidamise turul

Üheskoos nenditakse, et kuigi Eestis on veel kombeks palgalised raamatupidajad või väikesed raamatupidamisettevõtted, on mujal maailmas suunaks suured teenusepakkujad, kes suudavad hallata kuitahes suurte klientide raamatupidamist ning pakkuda kõrvale teisi raamatupidamisega seotud teenuseid.

"Et seda teha, siis sa lihtsalt pead olema suurem," lausub Tallo ning täpsustab, et nüüd on neil Pallasega kahepeale piisavalt raamatupidajaid ja finantsnõustajaid ning digivõimekust, et liikuda ettevõttega järgmisele tasandile. "Soome raamatupidamise turg on meie omast kümme korda suurem, nende rahvaarv aga mitte," näeb Pallas Eesti turul küllaga kasvuruumi. Grow eesmärgiks on pakkuda lisaks raamatupidamisele järjest enam andmete analüüsi.