Ülemaailmne mure inflatsiooni osas kergitab bitcoin'i väärtust tublisti. Hind läheneb rekordtasemele

Börsil kaubeldav fond (Exchange Traded Fund ehk ETF) on väärtpaberite kogum, mida saab osta või müüa maaklerfirma kaudu või börsil. See hõlmab erinevaid varasid ning sellega saab börsil kaubelda nagu iga teise aktsiaga.

Kell 11.00 oli ühe bitcoin'i hind 61 886,40 dollarit (53 392,22 eurot). Reedel tegi valuuta aga viimase kuue kuu kõrgeima taseme, jõudes 62 943,71 dollarini ehk 54 358,12 euroni, mis ei ole sugugi kaugel kõigi aegade kõrgeimast tasemest, milleks on aprillikuine 64 895 dollarit ehk 56 043 eurot.

USA väärtpaberite ja börsikomisjon (SEC) annab sellel nädalal heakskiidu bitcoin'i ETF-idele, mis on krüptomaailmas murranguline hetk, teatas Bloomberg neljapäeval. See võib väljaande hinnangul kaasa tuua suuremat sorti investeeringuid digitaalsetesse valuutadesse.

Isu bitcoin'i järele, mille pakkumine on piiratud, suurenes veel enam tänu maailmas pead tõstvale murele inflatsiooni osas. Keskpangad on viimastel aastatel emiteerinud rohkesti valuutasid, sest rahandusasutused on majanduse elavdamiseks pidevalt raha juurde trükkinud.