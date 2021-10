Rahanduskomisjon toetab keskmise pensioni tulumaksuvabastust

Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar selgitas, et parandatakse vanaduspensioniikka jõudnud inimeste majanduslikku olukorda. „Vanaduspensionäridele rakendatakse edaspidi astmelist tulumaksu, kus kuni keskmise vanaduspensionini on maksumäär null ning sealt edasi rakendub tavapärane 20 protsendiline maksumäär," ütles Savisaar. Ta märkis, et esmalt rakendab maksuvaba tulu Sotsiaalkindlustusamet, seejärel Pensionikeskus. „Kui isiku pension ja kohustusliku kogumispensioni väljamaksed on vanaduspensioniealise maksuvabast tulust väiksemad, saab vanaduspensioniealise maksuvaba tulu jääki kasutada muu tulu, näiteks palga puhul. Selleks peab pensionär esitama avalduse tulumaksu kinnipidajale ehk isikule, kes teeb talle väljamakseid," märkis Savisaar.

Vanaduspensioniealise maksuvaba tulu rakendamise õigus on kõikidel vanaduspensioniikka jõudnud inimestel sõltumata pensionäri staatusest ja pensioniliigist. Seega saavad vanaduspensioniealise maksuvaba tulu maha arvata ka inimesed, kes on oma pensioni edasi lükanud.

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk lisas, et kui isik jõuab vanaduspensioniikka maksustamisperioodi jooksul, saab ta õiguse kasutada vanaduspensioniealise maksuvaba tulu terve maksustamisperioodi eest, st 12 kordset kuu määra nagu on ka üldise maksuvaba tulu korral. „Keskmise vanaduspensioni suurus tulumaksuseaduse tähenduses kehtestatakse maksustamisperioodiks vastava aasta riigieelarve seadusega," selgitas Kokk. Ta viitas prognoosile, et aastal 2023 on keskmine vanaduspension Rahandusministeeriumi suveprognoosi kohaselt arvestades koos 2023. aasta 20 eurose erakorralise pensionitõusuga 654 eurot.