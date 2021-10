Eesti ehitusmaterjalide tootjad on hädas nõudluse kasvuga

Ehitusfirma Rand ja Tuulberg juhatuse liige Taivo Täht nendib, et Eestis on oluliselt pikenenud mitmete toodete tarneajad. Näitena toob ta Eestis toodetavad raudbetoonelemendid. „Oli periood, kus ostsime õõnespaneele hoopis lähiriikidest,” ütleb ta. Lisaks tarneprobleemidele on ka hind viimase aasta jooksul märgatavalt tõusnud.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevjuht Enno Rebane möönab, et tootjatel on keeruline aeg – I kvartalis vähenes müük koduturule aastases võrdluses 5%, kuid teises kvartalis tuli hakkama saada juba 31%-lise kasvuga. Kõige keerulisem aeg oligi II kvartal ja suvi, ütleb Rebane, kuid lisab et tootmisprobleemide lahendamist prognoositakse veel selle aasta lõpuni. „Paljudel tootjatel on sõlmitud pikaajalised lepingud, seetõttu ei olnud järsk üleminek miinusest plussi lihtne,” selgitab ta. Hankida tuli tooret, lisamaterjale, pakendeid, leida tööjõudu. Praegused probleemid on Rebase sõnul seotud eelkõige vajaminevate toodete või tarvikute impordiga. Hüppeliselt on kallinenud tooraine ja transport.