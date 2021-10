Naftakauplejate hullumeelne ennustus: tulevikus võib toornafta maksta üle 200 dollari

Lähipäevil saavad WSJ andmetel avalikuks veel mõnede Ühendriikide lennufirmade, sealhulgas United Airlines Holdings Inc. ja American Airlines Group Inc. majandustulemused, mis peaksid andma veel parema ülevaate hetkesituatsioonist, mis seostub suuresti kütusehindadega.

Pakkumise kitsendamisel on juba olnud tõsiseid tagajärgi. USA toornafta jõudis hiljuti kõrgeima tasemeni viimase seitsme aasta jooksul. Maagaasi hinnad on sel aastal enam kui kahekordistunud ning kauplevad turul üle 5 dollarise hinnaga ühe Briti soojusühiku kohta. Mõned hoiatavad pikaajalise inflatsiooni eest, teised aga, et kõrged energiahinnad tabavad eelkõige tarbijaid, kes peavad juba sellel talvel soojusenergia eest rohkem tasuma.

Volatiilsus ehk kui turbulentne on üks varatüüp ühe kindla ajaraamistiku vältel, on suurenenud viimastel nädalatel koos tõusvate hindadega, keerates pea peale loogika, mille kohaselt põhjustavad tõusvad hinnad väiksemat volatiivsust ning vastupidi. Kauplejate sõnul on see märk sellest, et turule koguneb liiga palju kauplejaid ning seetõttu muutuvad suuremad kõikumised peaaegu vältimatuks. Naftaoptsioonidega kaupleva Flashpoint Energy Partners liige John Gretzinger sõnul on turg praegu natukene metsik.