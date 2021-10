KUULA SAADET | Tööelu #18: tänapäevane edukas müügimees käib jälle ukselt uksele

„Võib kõlada üllatavalt, kuid kui meie töötajad lähevad inimestele koju, lasevad ukse taga kella, siis neid võetakse alati vastu, nad kuulatakse ära ja alles siis otsustatakse, kas pakutud teenus või toode on neile vajalik. Ning kuna jää on murtud, siis on ka müügiprotsent ukselt uksele müügi puhul kõvasti kõrgem kui näiteks kaubanduskeskustes. See vana kooli ja paljuski unustatud müügistrateegia töötab õlitatult ka tänapäeval,” selgitab Izjumov.

UpSell on ettevõte, mis pakub oma klientidele kolme põhilist müügikanalit: juba mainitud ukselt uksele müüki, kaubanduskeskustes toimuvat aktiivmüüki ja ka telemarketingi. Ettevõtte tegevjuht ütleb, et igal müügiviisil on omad head ja vead, kuid kõik toimivad. Koos partneriga pannakse paika müügistrateegia, leitakse sõnumid, seatakse eesmärgid ja edasi algab juba aktiivne tegevus.

„Alati ja igaks müügiks on vaja esiteks kindlat müügistrateegiat, head toodet ja siis kõige olulisemana inimesi, kes toodet reaalselt müüvad. Meie müügimehed on aktiivsed, järeleandmatud ja motiveeritud tegema tulemust, kuid seda alati läbi meeldiva suhtluse ja dialoogi. Vastupidiselt levinud stereotüübile ei survesta me inimesi mitte kunagi ostma,” räägib Izjumov.

Olulisemaks võiduks peab Izjumov seda tööd tegevatele inimestele seda, et nad õpivad ennast ja oma võimeid paremini tundma. „Pidev suhtlemine, probleemide lahendamine, iseseisev mõtlemine ja planeerimine on suurimad asjad, mida meie müügiinimesed igapäevaselt õpivad. Seda siis lisaks üsna korralikule teenistusele, mille lõplikku suurusesse saab iga müügiinimene ise panustada, selle eest ise vastutada,” selgitab Izjumov.

Stuudios vestlesid tänapäevastest müügistrateegiatest UpSelli tegevjuht Anton Izjumov ja ajakirjanik Martin Hanson. Mõtete ja ideedega pöörduge meie poole kirja teel: tooelu@delfi.ee

Kuula viimast personalisaate „Tööelu” salvestust siit: