Pensionirahaga uut Mercedest jahtinud abielupaar jäi pika ninaga

Suure rahalaeva valguses hakkasid aga mõned müüjad petma või varjama toote kohta olulist infot.

Tallinnast pärit abielupaar Marina ja Nikolay (nimed on muudetud) soovisid osta autot

„Mu abikaasa unistas alati Mercedesest ja pärast teise samba raha laekumist, mis oli umbes 10 000 eurot, hakkas ta autot otsima,” kirjeldas Marina. “Siis nägi ta sõna otseses mõttes oma unistuste autot! E220, 2,2 mootoriga ja 2012. aasta auto.”

"Mu abikaasa ütles, et on armunud, ta tahab just seda autot ja mitte ühtegi teist," ütleb Marina. "Tulime koju tagasi, mõtlesime kõik läbi ja õhtul helistasime müüjale, et öelda: "Võtame!" Müüja aga ütles meile, et soovijaid on teisigi, nii et kui me tahame autot, peame tegema 500-eurose ettemaksu."

Müüja nimega Leonid saatis SMS-i teel konto numbri ja samal õhtul kandis abielupaar talle üle 500 eurot märkusega „Broneerimine MB 220 jaoks”.