LUGEJA KÜSIB | Kuidas saaksime oma töötajaid vaktsineerima julgustada?

Kõikidel tööandjatel on võimalus haigekassa kaudu tellida oma töötajatele individuaalne seminar lektor-eksperdiga, mille käigus tervishoiuspetsialist annab põhjaliku ülevaate vaktsiinidest, vaktsineerimise protsessist ning ka võimalikest ohtudest. Samuti vastatakse kõikidele tekkinud küsimustele. Ekspert-lektori teenus on tasuta, teenuse kasutamiseks või täpsustavate küsimuste tekkimisel kirjuta aadressile vaktsineerimine@haigekassa.ee.

Haigekassa teise teenusena on võimalik piisava huvi korral enda töökohale tellida ka vaktsineerija. See sobib hästi sellisel juhul, kui töötajate jaoks asub lähim võimalik vaktsineerimispunkt liiga kaugel või on avatud ebasobivatel aegadel, samuti saavad töötajad sellisel juhul olla kindlad, et vaktsineerimiseks kulunud aeg arvestatakse tööaja sisse.