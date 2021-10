Teeb silmad ette: Eesti IT töötajate tööjõukriisi lahendav idufirma kaasas üle 367 miljoni euro

Tänaseks on Deeli investeeritud üle 630 miljoni dollari, mis kergitab ettevõtte väärtuse 5,5 miljardi dollarini. Ühtlasi muudab viimane investeering Deeli maailmas kõige kõrgemalt hinnatud ettevõtteks, mis pakub usaldusväärset keskkonda üleilmse tööjõu värbamiseks ja rahvusvaheliseks palgaarvestuseks.

Uut rahastamisringi juhtis USAs asuva tehnoloogiainvesteeringute platvormi Coatue partnerid Rahul Kishore ja Lucas Swisher. Selles voorus osalesid ka mitmed uued ja olemasolevad investorid nende hulgas Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, the YC Continuity Fund, Spark Capital, Greenbay Ventures, Neo ja üle 40 maailma juhtiva operaatori.

„Deeli mastaapsus on miski, mis meie tähelepanu tõmbas ja me usume, et nad on alles oma võimekuse alguses,“ selgitab Coatue peaosanik Lucas Swisher investeeringu põhjusi. „See on muljetavaldav, kuidas nad on suutnud midagi nii keerukat muuta tööriistaks, mida kõik saavad kasutada, et globaalne töövõtt ei oleks üksnes unistus, vaid reaalsus.“

Deel loodi 2019. aastal ning tänaseks on neljast töötajast saanud 400. Ettevõtte eesmärk on alati olnud kaugtöö muutmine kättesaadavaks kõigile üle kogu maailma ja pakkuda turu parimat tööjõu värbamise kogemust. Täna on ettevõtted olukorras, kus tuleb välja mõelda uus paindlik töökorraldus, et hoida tööl ja meelitada juurde oma ala talente. Deel kõrvaldab takistused, mis kaasnevad spetsialistide värbamisega globaalselt tööjõuturult ja pakub platvormi, tööriistu ja paindlikkust, mis võimaldab meeskondadel saavutada edu, tehes tööd ükskõik, kus maailmas.

Deelil on üle maailma rohkem kui 4500 klienti enam kui 150 riigist. Nende seas näiteks Coinbase, Intercome ja Shopify. Eestis kasutavad Deeli teenuseid Veriff, Estateguru, Remato, Jobbatical, Genius Sports jpt.