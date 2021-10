Keskerakond tahab Reformierakonna üllatuseks energia käibemaksu alandada

Arutluse all oli ka käibemaksu alandamise idee, ent see jäeti kõrvale kui keeruline ja aeganõudev, nagu sõnastas keskerakondlasest majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Nüüdseks on Keskerakond aga ümber mõelnud.

Peaministriparteile tuleb oma koalitsioonipartneri täiendav algatus aga üllatusena. "No minu teadmine vähemalt selle ajani, kuni te praegu ütlete, oli see, et meil on need asjad kokku lepitud. Ma ei tea, et need asjad muutunud oleksid. Ma arvan, et me peame vaatama siin kompleksselt ja selline võidu ülepakkumine ei ole võib-olla kõige mõistlikum," hindas riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev.