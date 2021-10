Tugev tulemus: LHV Group teenis III kvartalis 16,6 miljonit puhaskasumit

AS LHV Varahaldus teenis kvartaliga 0,6 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Kindlustus 0,2 miljonit eurot puhaskahjumit. Grupi omakapitali tootlus (ROE) oli III kvartalis 24,3%.

AS-i LHV Group 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 40,9 miljonit eurot, mis on 19,1 miljoni euro ehk 88% võrra suurem kui 2020. aasta 9 kuu tulemus. AS LHV Pank teenis 9 kuuga 45,4 miljonit eurot puhaskasumit (sellest 8,5 miljonit eurot ÜK filiaaliga seotud klientide teenindamisest), AS LHV Varahaldus 2,3 miljonit eurot puhaskahjumit ja AS LHV Kindlustus 0,6 miljonit eurot puhaskahjumit.