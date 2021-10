WSJ: Microsoft hoiatas 2008. aastal Bill Gatesi, et ta lõpetaks sobimatute e-kirjade saatmise naistöötajale

Wall Street Journali teatel hoiatasid Microsofti tollane peajurist Brad Smith ja endine personalijuht Lisa Brummel Gatesi, et tema „käitumine on sobimatu ja peab lõppema”. Gates ei eitanud Wall Street Journali teatel kirjavahetust ning ütles hiljem Smithile ja Brummelile, et „see ei olnud hea mõte”, ja teatas, et lõpetab.