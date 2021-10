Baltika kolmanda kvartali tulemusi mõjutasid nii tarneprobleemid kui poodide sulgemine

“Võttes arvesse tagasilööke, mis meid kolmandal kvartalil mõjutasid, võime tulemusega isegi rahul olla. Seoses tõrgetega ülemaailmses kaubaveos ei ole me suutnud pakkuda klientidele täit valikut oma uuenenud kollektsioonist õigel hetkel. See on paraku mõjutanud ka meie müüginumbreid kolme kuu kokkuvõttes. Samuti avaldasid kolmanda kvartali kasumlikkusele osalist mõju ühekordsed kulud, mis olid seotud poodide sulgemiste ning Ivo Nikkolo lansseerimiskuludega,” selgitas Perini.

Kolmanda kvartali müügitulu langes 33 protsenti 3,8 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Ettevõtte tegevuskulud vähenesid kolmandas kvartalis 16 protsenti 2,6 miljoni euroni. Puhaskahjumiks kujunes 392 tuhat eurot, eelmise aasta kolmandas kvartalis oli Baltika puhaskahjum 0,52 miljonit ning veel aasta varem 1,2 miljonit eurot.

Rõivatootja Baltika jaoks kujunes september edukaks seoses uuenenud Ivo Nikkolo kollektsiooni poodidesse jõudmisega, ütles ettevõte. Nii naisterõivaste müügitulu kui ka brutokasum kasvasid septembris eelmise aasta sama perioodi ja poodide võrdluses 20 protsenti.

Baltika juhatuse esimehe ja tegevjuhi Flavio Perini sõnul tõestasid septembris kasvu näidanud müügitulemused, et kindlale tarbijasegmendile ja ühele tugevale rõivabrändile panustav strateegia on äriliselt ennast õigustanud. “Uus kollektsioon on sealjuures eriti hästi vastu võetud Lätis,” lisas Perini.

Septembris suurenes naisterõivaste müügitulu 16 protsenti, sealjuures kasvas müügitulu Lätis 33 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodi ja poodidega. Aksessuaaride müügitulu suurenes seejuures septembris 47 protsenti.