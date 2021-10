Nõudlust pole: CityBee sulgeb kõik väljaspool pealinna asuvad parkimistsoonid

„Suvehooajal kasvab huvi CityBee sõidukijagamise teenuse vastu kõikjal üle Eesti. Sellest tulenevalt rajasime parkimistsoonid nii Tartusse, Pärnusse kui Kuressaarde, et lihtsustada Eesti elanike seiklemist Eestis. Tartu parkimistsoonid võeti kenasti tarbijate poolt omaks ning neid kasutati just pikemate sõitude tegemiseks. Paraku sügistalvise hooaja saabumisega nõudlus langes, kuna inimesed jäävad rohkem paikseks, mistõttu otsustasime Tartu parkimistsoonid sulgeda," selgitas CityBee Eesti juht Egert Kivisaar. Lisaks Tartu parkimistsoonidele suleti septembris ka suvesihtkohtade Pärnu ja Kuressaare parkimistsoonid.

CityBee juht nentis, et ettevõte jälgib klientide tagasisidet ning kui nõudlus teenuse vastu kasvab, on ettevõte valmis parkimistsoonid taasavama. „Meie jaoks on oluline olla seal, kus on inimesed, kes meie teenust vajavad. Tartlased eelistavad linnasiseseks liiklemiseks ühistransporti ja jalgsi või rattaga liiklemist, mistõttu ei ole meil otstarbekas CityBee sõidukeid talvehooajal Tartus hoida," sõnas Kivisaar.