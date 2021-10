Alexela avab esimese Eesti kütusemüüjana elektrilaadijate täislahenduse

Alexela juhatuse liige ja e-mobiilsuse valdkonna juht Alan Vaht nendib, et Eestis on elektriautodele ülemineku suurimaks takistuseks olnud Euroopa laadimisstandardile vastavate CCS laadimisotsikuga laadijate puudumine. Teiseks probleemiks on liialt väikese laadimisvõimsusega laadijate paigaldamine, mis kombinatsioonis esimese puudusega põhjustab elektriauto omanikes mõistetavat rahulolematust.

Hetkel on ettevõte jõudnud ambitsioonikate plaanidega esimese etapi lõpuni – esimesed pöördelise uuendusega laadimistehnoloogiaga elektriautode laadijad on paigaldatud tanklaketi Tallinn-Tartu maanteel asuvasse Tikupoisina tuntud Paiaristi tanklasse. Seal on võimalik korraga laadida kuni kaheksal sõiduautol ning laadimiskohti on elektriautodele kokku kümme. Unikaalsus seisneb ka selles, et lisaks senistele kahele CCS otsikule ja kahele CHAdeMO otsikule lisati tanklasse juurde neli täiendavat CCS laadimiskohta ning sellele lisaks kaks Type2 otsikuga laadimiskohta pistikhübriididele.