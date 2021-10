Eestis valitseb terav tööjõupuudus. Viimati avaldati rekordarv tööpakkumisi

Tööjõupuudus on teravaim oskustööliste ja tippspetsialistide seas

„Suur valik tööpakkumisi on loonud suurepärased võimalused töövõtjatele hea töökoha leidmiseks, kuid kasvatanud märkimisväärselt ka konkurentsi töötajate tähelepanu püüdmise nimel," selgitas tööturul toimuvat CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Henry Auväärt lisas, et kõige keerulisem on tööandjatel leida oskustöölisi ja tippspetsialiste. „Valdkonniti annab tööjõupuudus enim tunda nende ettevõtete seas, kes otsivad töötajaid turva-, tervishoiu-, ehitus-, mehaanika- ja tehnika- ning IT-sektorisse. Töövõtjate vahel on aga konkurents ühe ametikoha nimel kõige suurem turundusvaldkonnas ja assisteerivate kontoritööde puhul."