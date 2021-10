FOTO | Hoonemürakas. Kuulutati välja hange Pelgulinna riigigümnaasiumi ehitustöödeks

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.11.2021 kell 11.00 . Hankedokumendid on leitavad riigihangete registris viitenumbriga 242017.

„Pelgulinna riigigümnaasiumi südames paikneb looduslikku mäekülje järgi disainitud ja läbi kolme korruse kulgev puidust astmestik. Hoonel on võimas puidust väline päikesevarjestus, mille funktsionaalsus on ühendatud päeva jooksul muutuva valgusega. Keskkonnaalase suunitlusega koolihoone puhul on eriline väline näituste ala, kus õpilased saavad ise istutada ning kujundada looduslikku maastikku. Lisaks istutatakse hoone ümber puudeväli, mis aja möödudes kasvab omanäoliseks linnapargiks, luues suurepärased võimalused õues olemiseks ja liikumiseks," sõnas Riigi Kinnisvara projektidirektor Raivo Toom .

„Tegemist on väga laiapõhjalise puidukasutusega haridushoonega, kus palju erinevaid kandeelemente ja nende viimistluskihte on disainitud puidust," lisas Toom .

Pelgulinna riigigümnaasiumi välimisse perimeetrisse on paigutatud klassiruumid ja suuremad avalikud alad, siseperimeetris on ruumid, mis ei vaja otsest päikesevalgust – tualetid, riietusruumid, abi- ja hoiuruumid. Õppehoone ehitusalune pind on 3773 ruutmeetrit ja suletud netopind 8274 ruutmeetrit. Kinnistule on projekteeritud juurdepääsu ja liikumisteed, jalgratta- ja autoparkla, kõrg- ja madalhaljastus.