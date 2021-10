Tallinna külje alla kerkib Äripark, mille loomiseks võttis arendaja kopsaka laenu

Kokasauna Äripark OÜ juhatuse liikme Kaupo Koitla sõnul on äripark suunatud tootmis-, lao- või muid äripindu vajavatele ettevõtetele. „Siin on logistiliselt lihtne tööl käia nii Tallinna, Saku kui ka Saue inimestel. Kokku on Kokasauna Äripargi territoorium ligi viis hektarit ning kõigi kinnistute liitumised ja teed ning trassid on tänaseks rajatud," ütles Koitla.