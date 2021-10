Läti rahandusministri sõnul läheb kuupikkune kodusistumine maksma 200 miljonit eurot

Raha on vaja hüvitisteks nendele majandussektoritele, mida piirangud 21. oktoobrist kuni 15. novembrini puudutavad, vahendab LSM.

„Me oleme väga ettevaatlikud toetusmeetmetega ettevõtjatele, et vältida ebatõhusat abi, mis vähendab ka kulusid võrreldes selle aasta jaanuari, veebruari ja märtsiga, kehtestades abile ranged kriteeriumid. Kordan veelkord, et see tähendab abi kuni 200 miljonit eurot,” ütles Reirs.