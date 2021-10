Vanametalli kokkuostuhinnad on kerkinud rekordtasemele

„Praegu on eriti soodne aeg oma vanametall kokku koguda ja ära tuua. Meie klientide arv ongi kasvanud juba mitukümmend protsenti, kusjuures eriti aktiivsed on erakliendid," kommenteeris Kuusakoski juhatuse liige ja Eesti ostujuht Toomas Kollamaa .

Kuusakoski pakub klientidele hetkel ostuhindasid, mis on viimase 13-14 aasta kõrgeimad. Näiteks vase puhul on ostuhind viimase aastaga kerkinud 44%. Kui möödunud aastal samal ajal maksis vask 4850 eurot/tonn, siis täna 7000 eurot/tonn. Messingi puhul on olnud aastane muutus 43% ning aasta jooksul on ostuhind kasvanud 2800 eurolt 4000 eurole tonni kohta.