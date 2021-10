Luminor teeb sinu ettevõttele viis erilist pakkumist

Heade laenu- ja liisingutingimuste kõrval on ka Luminori e-kaubanduse portaaliga lepingu sõlmimine ja kõik tehingud kolm kuud tasuta. Luminori partnersuhete juhi Elar Olliku sõnul on see hea võimalus ettevõtete jaoks oma olemasolevale e-poele uus hingamine anda või alustada oma e-poe loomisega. „Praegusel ajal, mil aina rohkem kauplemist kolib veebi, tuleks igal ettevõttel mõelda, kui mugavalt on tema tooted ja teenused netis kättesaadavad,“ ütles Ollik.

Samuti on lähiajal võimalik ettevõtetel soodsamatel tingimustel alustada tööandjapensioni kogumist, mis on vägagi atraktiivne viis töötajate motiveerimiseks. Tänavu kevadel läbi viidud Luminori tööandjapensioni uuring näitas, et 63% töötajatest pidas tööandjapensionit motiveerivaks ja samuti 63% tööandjatest arvab, et see aitab tagada töötajate turvalisemat tulevikku. Samas pakub praegu seda võimalust oma töötajatele vaid 9% tööandjatest. Seega on see suur kasutamata võimalus parema motivatsioonipaketi loomiseks.