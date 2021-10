Eestlaste pakirobotid püstitasid omalaadse maailmarekordi

Starshipi robotid on tänaseks läbinud üle 4 383 461 kilomeetri. Ettevõtte robotid tegutsevad iga päev kohalikes linnaosades ning ülikoolilinnakutes viies erinevas ajavööndis. Starshipil on maailmas kõige enam autonoomseid roboteid.

Starship Technologiesi finantsjuhi Pol Oliveri sõnul on ettevõtte jaoks tegemist väga olulise päevaga. "Kahe miljoni autonoomse tarne ületamine, olukorras, kus alles üheksa kuud tagasi ületasime miljon tarnet, näitab, et meie teenus kasvab kiiresti. Meil palutakse võimalikult kiiresti laieneda üha rohkematesse linnadesse ja ülikoolilinnakutesse üle maailma, sest vajadus jätkusuutliku, eetilise ja soodsa kohaletoimetamisteenuse järele, on üha suurem. See on alles meie teekonna algus! "