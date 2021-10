Piletilevi ostis Leedu piletimüügiplatvormi

Piletilevi Groupi juht ja aktsionär Sven Nuutmann selgitas, et Piletilevi Groupi eesmärk on juhtida live-sündmuste turu kiiret taastumist pärast COVID-19 pandeemiat. Uuenduste võtmeteguriteks on organisatsiooni ja digitaalse võimekuse tugevdamine.

„Keskendume digitaalse müügiplatvormi arendamisele, mis loob parima väärtuse tarbijale, lisab väljundi kultuuri arendamiseks ja tagab sektori jätkusuutliku arengu. Piletiostjaga on oluline luua usalduslik suhe, pakkudes turvalist keskkonda, kaasaegseid lisateenuseid ja parandades pidevalt kasutajasõbralikkust. Kolme Balti riigi piletimüügituru, varade ja jõupingutuste ühildamine võimaldab meil järgmise 3 aasta jooksul investeerida enda IT-keskkonda üle 5 miljoni euro, et eesmärke ühiselt täita,“ selgitas Nuutmann.

Ostjat esindanud advokaadibüroo COBALT juhtivpartner Irmantas Norkus sõnas: „COVID-19 pandeemia andis tugeva hoobi tervele piletimüügiga tegelevale valdkonnale, mis pani turuosalisi arusaadavalt kaaluma kõiki võimalusi, et hakkama saada. Tiketa otsustas, et nende jaoks on sobiv lahendus müümine. Seoses käibe drastilise vähenemisega ei vajanud tehing seekord konkurentsikontrolli, mis kiirendas tehingut oluliselt, kuna tavaliselt kaasneb Leedus sellega pikk ja tülikas menetlus. Meie kliendid olid õigel ajal õiges kohas piisavate vahenditega, et tehing läbi viia.“