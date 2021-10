Terviseametil on õigus sulgeda ettevõtted, kes koroonapassi ei kontrolli

Peale selle, et koolides ja huvihariduses muudetakse testimise korda ja maski kandmine on tungivalt soovituslik, võetakse kasutusele ka täiendatud kontroll asutustele.

Kallas nimetas ka täiendava piirangu ettevõttetele: kui asutusel on kohustus kontrollida koroonapasse ja seda ei tehta, siis on terviseametil õigus see ettevõte sulgeda.

Kui seni pääses asutusse kas vaktsineerimistõendi, läbipõdemise või negatiivse testi tõendiga, siis 25. oktoobrist kuni 10. jaanuarini negatiivse testi tõendit enam asutustes kasutada ei saa.

Lisaks on kõikidel inimestel soovitus teha kaugtööd.

Reeglite täitmist tuleb kontrollida

Eesti Hotellide ja Restoranide liidu tegevjuhi Killu Maidla sõnul on senine koroonapassi nõue olnud ettevõtete poolt tervitatav ja nende liidu liikmed on väga kohusetundlikult seda ka kontrollinud. “Kuid kui ettevõtja näeb, et tema kõrval või üle tänava passi ei kontrollita ja seda karistamatult mitu kuud järjest, tekib küsimus, miks mina seda teen?” Üksinda viiruse vastu ei võitle ja paratamatult on seeläbi tekkinud ka ebavõrdne konkurents.

Maidla on 25.oktoobrist kehtivate uute meetmete poolt, sest kui reegleid teha siis tuleks nende täitmist ka kontrollida.

Liidu tegevjuht saab ühest küljest aru, miks valitsus võttis vastu otsuse, et negatiivse testiga enam näiteks restorani ei pääse. Samas nendib ta, et täna on suur osa klientuurist inimesed, kes tulevad negatiivse testiga kohapeale. “Kuid kui see inimene ei lähe vaktsineerima ja jätab asutusse tulemata, siis on meil veel vähem kliente,” lisas ta.

"Praeguse viiruse kasvutempoga on mu suurim mure, et me ei jõuaks sinna, kus on täna Läti – täieliku sulgemiseni," ütles Maidla.

Täna avaldas ka kaupmeeste liit kokku uute käitumisnormide rakendamisest alates 25. oktoobrist. Tutvu nendega SIIN.