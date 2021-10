Iirimaale peitu pugemine Oliver Kruudat pankrotist ei päästnud

Tema teekond on olnud pikk, täis tõususid ja mõõnasid. 2021. aasta mais andis Vichmanni ettevõte Best Idea lõpuks sisse Oliver Kruuda kui eraisiku pankroti avalduse, sest kohtus välja mõistetud 15 miljoni eurone võlg oli ikka maksmata. Vichmanni ettevõtte avalduse järgi on Kruuda end kohustuste täitmisest hoidumiseks varjanud ja kogu oma vara võõrandanud. Kõige tagatipuks põgened Kruuda Iirimaale.