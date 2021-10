Playtechi Eesti tegevjuht hiigeltehingust: meie jaoks jätkub töö vanaviisi

Eesti kontori vaates võimalik omanikuvahetus Playtechi direktori Ivo Lasni sõnul midagi ei mõjuta.

"Playtech jääb endiselt Playtechiks ning meie jaoks jätkub töö vanaviisi," nentis Lasn.

Ta lisas, et tehing toob võimaluse luua koos palju suuremat väärtust, kuna Aristocrat on seni tegutsenud valdavalt mänguautomaatide valdkonnas, Playtech aga just internetimängudes.

"Kahe ettevõtte kombinatsioonina ühendaksime mängutööstuse valdkonna parimad spetsialistid, et pakkuda jätkuvat maailmaklassi meelelahutuskogemust. Playtechil on täna oma strateegia elluviimisel väga tugev positsioon, see kavandatav omanikuvahetus on meie jaoks atraktiivne, sest aitab meil oma plaanide elluviimist kiirendada," lisas ta.

Kui ettevõtte teatas augustis laienemisest USA turule ja uute töötajate värbamisest, siis kas suur tehing toob omakorda kaasa uue värbamislaine? "Täna on veel vara öelda, kui palju see muudatus meid võimendab. Nii värbamise kui ka kõige muude protsesside valguses jätkub kõik tavapäraste plaanide kohaselt ning mingeid strateegilisi muudatusi me hetkel ei näe," kommenteeris Lasn ja lisas, et hetkel on neil otsingud käimas enam kui 60 positsiooni täitmiseks.

Playtech on üks maailma suurematest hasartmängude veebitarkvara tootjatest. See tegutseb 24 riigis, ka Eestis. Aktsionäridele pakutakse 680 penni aktsia eest, mis on 58,4 protsenti enam kui nende viimane sulgemishind reedel.

Playtech on Eestist pärit hasartmängude tootja, mis loodi 1999. aastal Tartus. Playtech pakub online kasiinodele nii mänguautomaate, pokkeritarkvara, spordiennustuste platvorme, kraapekaarte kui ka live kasiino mänge. Samuti pakutakse operaatoritele häid lahendusi nutiseadmetes kasiino mängude pakkumiseks.

Playtechi asutas 1999. aastal Teddy Sagi, Eestist olid loomise juures Rain Kivisik ja Lauri Kikerpill. 2006. aasta algul tuli firma Londoni börsile hinnaga, mis andis ettevõtte koguväärtuseks umbes 550 miljonit naela.