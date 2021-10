Kaks suurt kaubanduskeskust rakendavad vabatahtlikult juba tänasest range maskikontrolli

Maskikandmise kohustus on keskustes kehtinud juba möödunud kevadest, kuid vahepeal on maskita külastajatesse suhtutud üldist olukorda arvestades leebemalt. Punasesse kategooriasse jõudnud nakatumisoht tingib aga vajaduse reegleid rangemalt ellu rakendada. Seega peavad kõik keskuses viibivad inimesed kandma maski. Inimestele, kes maski ei kanna, jagavad keskuste turvatöötajad võimalusel maske. Lisaks maskikandmise kohustusele hakkavad hiljemalt 25. oktoobrist Rocca al Mare ja Kristiine keskuses kehtima ka kõik teised kaupmeeste liidu poolt juba nimetatud reeglid nagu istumis- ja mängualade sulgemine ja üldaladel aktiivmüügi ja kauplustes degusteerimise peatamine.

„Rocca al Mare ja Kristiine keskuse valmisolek on täna selline, et püüame kriitilisele olukorrale kiirelt reageerida ja mitmeid täiendavaid piiranguid ja reegleid 20. oktoobrist juba rakendada," kommenteerib otsust Rocca al Mare ja Kristiine keskuse juht Kristjan Maaroos.

Keskuste juht lisab veel, et Rocca al Mare keskuses on olemas Confido kiirkliinik, kus saab teiste keskustes tehtavate toimetuste kõrval end ka ilma registreerimata vaktsineerida. Esimesel võimalusel tehakse vaktsineerimispunkt ka Kristiine keskusesse. "Soovime toetada riiki igati vaktsineerimisplaani elluviimisel ja pakume omalt poolt tasuta ruume, et inimestel oleksid vaktsiinid võimalikult mugavalt kättesaadavad," lisas Maaroos.