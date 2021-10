Jurmala spaa juht: Lätist vaadatuna on Eesti täitsa tore riik ja Kaja Kallas tore tüdruk

"Läti värk käibki nii - on [peaministri Krišjanis] Karinši pressikonverents, siis mina tahan mingit paberit näha, aga tänase minutini pole mitte ühtegi paberit, mis võib edasi töötada ja mis ei või, ainult suuline jutt. Seim istub seal veel, tõenäoliselt saame homme (kolmapäeval - toim) kuskil pärastlõunal mingisugusedki paberid ja neljapäevast peab kõik olema kinni. Mul on sada töötajat! Ettevõtet ei saa nii juhtida, et öeldakse, et kuule, Arne, teeme nüüd nii. Nii ikka riiki ei juhita! " ütleb Kalbus.

Ta ei usu ka, et Läti piirduks esialgu välja käidud 15. novembriga, vaid on kindel, et esmast piirangute lõpu tärminit pikendatakse veelgi.

"Eestis on ju selgelt näha, et need piirangud ei aita, hoopis muu asi aitab. Inimest ei saa ju vangi panna!" ütleb Kalbus. "Eesti meedia sõimab, et Eesti riik on nii kehv ja Kaja Kallas on nii loll, aga teate, siit Lätist vaadates on Eesti täitsa tore riik ja Kaja Kallas tore tüdruk."

Siiski kinnitab ta, et Jurmala spaale pankrotti veel ei terenda ja ettevõtte finantsvõimekus on rahuldav.

"Aga kõik investeeringud on ju edasi lükatud, areng on pehmelt öeldes null. Iga ettevõte peab arenema, aga kogu hotellinduses on viimased kaks aastat olnud täielik arengupeetus," nendib ta. "Me elame üle need asjad, selles ma ei kahtle, aga nutma ajab."

Lisaks kahtleb ta riigi võimekuses komandanditunni täitmist kontrollida, sest tegemist on väga kuluka piiranguga.