Jurist: negatiivse testi mitteaktsepteerimine võib olla õigusvastane

Olukord on tegelikult vastupidine, kuivõrd isikud, kes end regulaarselt testivad, on viiruse leviku seisukohalt märksa ohutumad kui vaktsineeritud inimesed, kelle puhul testimisnõue puudub. Seda eriti COVID-19 puhul, kus viirus levib ka asümptomaatiliste isikute kaudu. Kui restoranis viibib 20 isikut, kellest 15 on vaktsineeritud ja 5 on testitud, siis reaalselt on võimalik veenduda 5 külastaja nakkusohutuses, ülejäänud 15 puhul me tegelikult ei tea, kas nad on nakatunud või mitte.