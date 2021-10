Kinnisvaraarendaja Hepsor on alustanud ettevalmistusi börsile minekuks

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on ettevõtte praegune hea seis pikaajalise sihikindla töö tulemus. „Meie arendusportfell on kohaliku turu kontekstis väga tugev, tänu millele näeme oma ettevõtte kiire kasvu jätkumist. Ka neile, kes pole seni investeerimise eesmärgil kinnisvara soetanud, on meie aktsiate märkimisel osalemine hea võimalus Eesti kinnisvaraturu kiirest arengust osasaamiseks," rääkis Laks, lisades, et kuna ettevõte keskendub kasvule, tuleb arvestada, et Hepsorist ei saa lähiaastatel dividendiaktsiat.