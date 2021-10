Lähikuudel jõuab börsile kinnisvarafirma Hepsor

„Näeme seda positiivses valguses ja oleme päriselt läbi mõelnud selle, et tahame avalik ettevõte olla,” lausus nõukogu esimees. „Meie eesmärk on, et sellest saaks elus, huvitav, põnev aktsia väikeaktsionärile. Mõnes mõttes läheme põhinimekirja dinosauruste kõrvale, kui me Enefit Greeni välja jätame.”

Hepsori nõukogu esimehe ja ühe suuromaniku Andres Pärloja sõnul on börsile tulek igati teadlik valik. „Rahakaasamise mõttes oleks palju lihtsam olnud helistada meiega koostööd teinud viiele suurimale investorile, raha võtta ja edasi minna,” märkis ta. Börsisammu eesmärk on end heas mõttes ebamugavasse olukorda panna ning järgmiseks kümneks tegutsemisaastaks siht ja motivatsioon leida, ütles Pärloja.

Hepsori juhatuse liikme ja tegevjuhi Henri Laksi sõnul on firma praegune hea seis pikaajalise sihikindla töö tulemus. „Meie arendusportfell on kohaliku turu kontekstis väga tugev, tänu millele näeme oma ettevõtte kiire kasvu jätkumist. Ka neile, kes pole seni investeerimise eesmärgil kinnisvara soetanud, on meie aktsiate märkimisel osalemine hea võimalus Eesti kinnisvaraturu kiirest arengust osa saada,” rääkis Laks. Ta lisas, et kuna ettevõte keskendub kasvule, tuleb arvestada sellega, et dividendiaktsiat Hepsorist lähiaastatel ei saa.

Ükski senine suurinvestor pakkumise käigus osalust müüa ei soovi, vaid plaan on juurde investeerida. Kui suur osa ettevõttest börsile viiakse, Hepsor veel ei avalda. Kaasata kavatsetakse ligi kümme miljonit eurot, see ei pruugi jääda viimaseks rahakaasamiseks.

„Ettevõte võiks huvi pakkuda nii laiemale avalikkusele kui ka võimalikele börsiinvestoritele,” ütles Hepsori nõukogu esimees Andres Pärloja. Ta lisas, et firma on läbi oma ajaloo teeninud kasumit ning saavutanud tõsiselt võetava käibe. Järgmisel kolme-nelja aastal kavatsetakse arendada rohkem, kui on tehtud senise kümne jooksul.

Otsus dividend maksmata jätta on nõukogu esimehe sõnul täiesti teadlik ja võimaldab ettevõtet agressiivsemalt kasvatada. „Usume, et läbi selle, et me kasvu otsime ja iga aasta kasumit välja ei maksa, loome me omanikele palju suuremat väärtust. See on maailmavaateline vahe ja suur erinevus võrreldes teiste põhinimekirja ettevõtetega,” ütles Pärloja.

Uued aktsionärid on Pärloja visioonis pigem väikeaktsionärid. Ambitsiooni järgi oleks institutsioonide hulk IPO mahus 30–40% ja ülejäänu võiks olla väikeaktsionäride käes. „Et oleks turg, käive ja et aktsiat jälgitaks,” märkis ta. Institutsioonidega on huvi asjus juba juttu olnud, kuid näiteks pensionifondide jaoks on Hepsor tema sõnul pigem liiga väike.

Tulevikus võib näha avalikke võlaemissioone ja viie aasta perspektiivis ei välistata ka lisakapitali kaasamist.

Esmapakkumise kaudu kaasatav kümme miljonit eurot ei jää nõukogu esimehe sõnul ainsaks rahakaasamiseks. „Kindlasti sinna peale on plaanis ehitada võlakiht, et omakapitali ja tootlust veelgi võimendada. Tulevikus võib Hepsori alt kindlasti näha avalikke võlaemissioone ja viie aasta perspektiivis ei välista ka lisakapitali kaasamist.”

Omakapitali tootluseks järgmise viie aasta jooksul sihib Hepsor 20%. „Ma arvan, et see võiks olla atraktiivne ükskõik millisele investorile,” märkis Pärloja.

Eelised Merko ja Arco Vara ees



„Hepsori tugevuseks võrreldes Merkoga on see, et me oleme puhas kinnisvaraarendusettevõte. Kui Merko tegeleb ka suures mahus ehitusega, siis Hepsor ehitustururiski endas ei kanna. Oleme puhtalt arendaja ja meie jaoks on ehitushinnad alati lukus,” võrdles Laks.