GRAAFIK | Sügiskuudel triivivad kütusehinnad ainult ülesmäge. Lätis tasub paak täis panna

Eesti õliühingu tegevjuht Mart Raamat selgitas, et Eesti turg toimib suuresti n-ö madalama pakkuja järgi. Teisisõnu, kuna tarbijad on hinnatundlikud, siis joonduvad enamus suuremad ketid kõige madalamat hinda pakkuvad konkurendi järele. Olenemata sellest tajub iga autoomanik järjest kõrgemaid ja kõrgemaid kütusehindu ning lõppu ei paista kuskilt.

Raamat tõdes, et tajutavad on ka regionaalsed erinevused. "Nüüd juba pikalt on näiteks Tartus olnud hinnad odavamad kui põhjarannikul," juhtis ta tähelepanu.