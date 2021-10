Väikeettevõtja ahastus: varsti panevad paljud väiksed söögikohad uksed kinni ja inimesed kaotavad töö

"Seis on kehva. Inimesi jääb järjest vähemaks, sest paljud ei ole nõus ennast vaktsineerima. Kliendid pööravad uksel ringi kohe, kui näevad silti, et kontrollime COVID-vaktsineerimispassi, negatiivset testi või läbipõdemistõendit," sõnas Nõmmel asuva Hiiu BBQ Pub omanik Noot.

Alates 25. oktoobrist hakkavad kõikjal kehtima karmimad piirangud. Asutustesse, kuhu seni pääses ka negatiivse testi alusel, saab nüüd vaid vaktsineerituse või läbipõdemise tõendiga. Lisaks on terviseametil õigus sulgeda ettevõtted, kes nõudeid ei täida. Loe piirangutest lähemalt siit.

Hiiu BBQ Pub omaniku sõnutsi päästis neid enne uute piirangute kehtestamist see, et nad said klientidele kasvõi tasuta kiirteste jagada.