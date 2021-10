Miks võiks kontorisse valida juhtmevaba interneti? Uus ja ainulaadne pakett äriklientidele

Küllap on paljud oma tööelus kogenud, kui häiriv on olulise koosoleku ajal tekkinud internetikatkestus või aeglane ühenduse kiirus just sel hetkel, kui e-kirja väljasaatmisega on kiire. Niisamuti on ebameeldiv olukord, kui külalistel ei õnnestu kontorisse tulles internetti ühenduda. Kvaliteetse kontoriinterneti tähtsust osatakse hinnata, ent tihtipeale kaasnevad lahenduse valimisega ka müüdid – näiteks arvatakse, et kontoriinternet on kindlasti kallis ja sõltub kaabli olemasolust.

Kuidas valida just enda vajadustele vastav internet ja miks tasub kaaluda kaabelühenduse asemel hoopis juhtmevaba internetipaketi valimist? Tele2 tõi hiljuti esimesena Eestis turule ärikliendi paketi Piiramatu Kontor, kus ühe hinna sees – 23 euro eest kuus – on piiramatu mahuga internet ja võimekas ruuter. Tele2 turundusdirektor Ines Estrin selgitab, miks võiks uue lahendusena kaaluda just seda, turul ainulaadset paketti.

1. Võimalus keskenduda äriliselt olulisele

Ühe ettevõtte elutsüklis on lugematu hulk erinevaid ülesandeid ja kohustusi, millele ettevõtja mõtlema peab. Selleks, et oleks võimalik keskenduda äriliselt olulistele otsustele ja tegevustele, on mõistlik valida terviklikud ja läbimõeldud lahendused, mis lihtsalt töötavad.

„Tele2 Piiramatu Kontori paketis on esmakordselt Eestis ühe hinna sees piiramatu mahuga internet, võimekas ruuter ja staatiline IP-aadress, mida ei paku turul keegi teine,“ selgitab Estrin.

2. Piiramatus annab vabaduse

Tele2 kaheks peamiseks väärtuseks on piiramatus ja vabadus ning just neid võimalusi soovib ettevõte pakkuda ka oma äriklientidele. See tähendab mõistagi piiramatut internetimahtu, ent ka vabadust kasutada juhtmevaba internetti erinevates tööruumides ning mitmetel eri ekraanidel ja seadmetel. Maailmas, kus tööd tehakse vaheldumisi nii kontoris, kodukontoris, suvilas kui ka mõnes teises paigas, on juhtmevaba lahendusega väga lihtne ruuter seljakotti või autosse pista ja vajalikus kohas internetiühendusega kontor üles seada.