Pentus-Rosimannus: et Eesti inimesed ei peaks oma riigi iseseisvuse ega oma rahva tuleviku pärast muretsema, investeerime riigikaitsesse

"Eesti pikaajaliseks huviks on endaga toime tulev, õnnelik rahvas, kes rahumeelselt, demokraatlikus vaimus teostab oma eluunistusi. Õnn ei seisne rahas, aga kindel ja piisav sissetulek toob igale inimesele ja perele meelerahu ja rahulolu," rääkis rahandusminister ja nentis, et Eesti pikaajaliseks huviks on, et keskmine palk tõuseks Euroopa Liidu tippu ja keskmine pension moodustaks 40% keskmisest palgast.