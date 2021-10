Wolt toidukarbi olulisest hinnatõusust: tarbija trahvimine ei taga keskkonnahoidu toitlustuses

Koroonaviiruse piirangutest tulenevalt on olnud restoranid pooleteise aasta jooksul Wolti Baltikumi juhi Liis Ristali sõnul niigi tohutu majandusliku surve all. Nüüd tuleb neil keskkonnaministeeriumi ettepanekust tulenevalt hakata võtma inimestelt lisatasu ühekordse kasutusega plastpakendites toidu kaasamüümise eest, millest ka Ärileht täna kirjutas. "See võib tähendada õhtul koju toitu kaasa ostvale või kaasa tellivale perele mitmeeurost lisaarvet,” nentis Ristal.

Keskkonnaministeeriumi plaan on Wolti arvates oluliselt rangem kui direktiiv ise nõuab. Samal ajal on Ristali hinnangul ühekordsele plastile alternatiivseid lahendusi halastamatult vähe. „Mõned neist on väga kulukad ja mõnel tublil tootearendajal puudub veel võimekus, et kogu toitlustajate pakendivajadus rahuldada. Klientide sundimine plastpakendi eest lisatasu maksma plasti kasutamist ei vähenda, vaid toob vastupidise tulemi, kus inimesed kasutavad järjest kõrgema plasti sisaldusega ühekordset plastpakendit, mis on mujal Euroopa Liidus keelatud,“ tõdeb ta.

Wolt: vajame ümarlaua arutelu

Wolt Baltikumi juhi sõnul on lahenduseks tihe koostöö valitsuse, restoranide ja pakenditootjate vahel, kes üheskoos peaksid jõudma paremate lahendusteni. Ristal kutsub keskkonnaministeeriumi ning turuosalisi üles ümarlaual arutama, kuidas oleks võimalik toidusektoris kiirendada olemasolevate säästlike lahenduste kasutuselevõttu.

“Restoranid on meie jaoks aga väga olulised partnerid ning oleme neile loonud võimaluse võtta kasutusele esimesed taaskasutatava toidukarbi lahendused, mis on keskkonnasäästlikud ning peaks ka Eesti pered lisakulust säästma,“ kommenteeris alustavat pilootprojekti RingKarbi ja Bringbackiga, mille raames viiakse restoranitoidud inimesteni korduskasutatavates karpides, mida on võimalik hiljem toitlustajale tagastada. Ristali sõnul nõuab ringmajandusele üleminek ja ühekordse plasti kasutamise vähendamine kõikide osapoolte pingutusi.