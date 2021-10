Suurema tähelepanuta tõstis Eesti suurim joogitootja A. Le Coq oktoobris hindu 3,5%, kuid hindu tõsteti juulikuu teadmiste baasilt. Nüüd on uus olukord, ettevõtte juht Tarmo Noop kurdab, et energia hinnad on kasvanud ligi 200 protsenti. Lisaks tõusevad hoogsalt ka teravilja hinnad.