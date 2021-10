Kinnisvaraturult vaatab vastu defitsiit ja hinnatõus jätkub

Möödunud kevadel toimus kinnisvaraturul kena möll, eriti pealinnas. Räägiti trepikojaoksjonitest, kus korteri ostmiseks käis kõva ülepakkumine. Sealhulgas pakkusid needki, kel tegelikult raha ei olnud või kes ei teadnud, kas pank neile üldse laenu annab. Niisiis võeti seda juba kui mängu ja põnevat meelelahutust. Suvel turg rahunes, kuid nüüd vaatab sealt vastu defitsiit. Mida see tähendab?

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ütleb kohe, et ülioluline teema on praegu inflatsioon. Kui kevadel ja suvel sellest veel eriti palju ei räägitud, siis nüüd on see tulnud, et jääda.