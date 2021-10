OTSEBLOGI ja FOTOD | Enefit Greeni esimene väga aktiivne kauplemispäev. Mida teeb aktsia hind? Miljonite eest tehinguid tehtud

Mida esimeseks kauplemispäevaks soovitada? Mõtle plaan juba enne valmis, säilita külma närvi ning eelista limiithinnaga orderit. Need on näpunäited nii Swedbanki blogist kui LHV Finantsportaali artiklist.

„Sellel on mitu põhjust, turuhinnaga orderi puhul täidetakse vaid see kogus, mis oli sellel hetkel parima hinnaga saadaval ning ülejäänud kogus tühistatakse. Näiteks panite ostma 100 aktsiat turuhinnaga, müügipakkumiste pool oli parima hinnaga vaid 1 aktsia, siis ostetakse teile 1 aktsia ning ülejäänud order tühistub. Teine põhjus on, et turuhinnaga ostuorderi puhul broneeritakse kontol 5-15% rohkem raha,” kirjutab Temis Klaas blogis.