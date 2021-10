Kuum koht: Tallinna külje all asuvasse rajooni osteti vaid kuuga 16 ridaelamukodu

"Esimesed kolm majatäit kodusid on sisuliselt müüdud ja tänasest panime müüki juba järgmised kolm maja," kinnitas Uus-Järvekülat arendava Invego juht Kristjan-Thor Vähi, kelle sõnul on arenduse tugevusteks nii kiire ja mugav ühendus Tallinnaga, väga head lasteaiad-koolid ja muu eluks vajalik taristu ning samas looduse lähedus.

"Kindlasti aitab poolteist aastat ette müügitehinguid sõlmida fakt, et arenduse taga seisab EfTENi näol ka väga mainekas investor," rõhutas Vähi.

"EfTEN United Property Fundi pea 3000 investoril on põhjust rõõmu tunda, et projekti müük on esimesest päevast alates kenasti käima läinud. Selle projekti kaasinvestoriks võib ka täna saada igaüks, kes soetab EfTEN United Property Fundi osakuid kasvõi 10 euro eest," selgitas EfTENi jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.