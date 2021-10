Enefit Greeni alustas kauplemist neljandiku võrra IPO hinnast kallimalt

Pakkumise hinnavahemik oli 2,45 kuni 3,15 eurot, kuid aktsiate jaotuse hoolikal kaalumisel kujunes lõpphinnaks 2,90 eurot, mis on pakkumise hinnavahemiku ülemises pooles. Hind on kõikidele investoritele võrdne.

Ettevõtte suurimaks aktsionäriks on endiselt Eesti Energia, kes hoiab enda käes 77,16% suurust aktsiapakki. Järgnevad Nordea panga esindajakonto ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, kelle käes on vastavalt 1,6 ja 1,5% Enefit Greenist.

Suuruselt kuues aktsionär on Norra riiklik naftafond, kellele on jaotatud 1 198 106 aktsiat, mis 2,9 eurose aktsia hinnaga teeb positsiooni suuruseks pea 3,5 miljonit eurot. Fondi kogusuuruseks on 1,11 triljonit eurot.