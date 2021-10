Eesti lihatootja lisab kulude vähendamiseks oma vorstidesse ühe ebatavalise koostisosa

Ettevõttel on teine plaan kuludega võitlemiseks ja trendidega kaasas käimiseks. "Suuname oma tootearendust selles suunas, et erinevate taimsete komponentidega lihatooteid kombineerida," ütleb Kruustükk.

"Näiteks, kui vorstis on olnud seni 100% liha, siis lähitulevikus peab vorstis olema olema X protsent porgandit. See viib selleni, et toode on tervislikum, mis pole paha trend, noored juba ootavad seda. Ma arvan, et see juhtub aastal 2022 või 2023, mitte küll terve portfell, kuid mingid tooted saavad olema kombineeritud," ütleb Kruustükk.