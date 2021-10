Bitcoin'i läbi aegade kõrgeim tase on käes. Hinnalendu saadab suur elevus

Maailma hinnalisim krüptovaluuta on 21. oktoobri kella 10.50 seisuga väärt 65 143 dollarit (55 948 eurot) pärast kolmapäeval rekordilise 67 016 dollari (57 563 euro) taseme saavutamist. See on kõrgem kui aprillis saavutatud tipp 64 895 dollarit (55 736 eurot).

“Arvame, et see tõuseb kõrgemale ja saame selle aasta lõpuks hõlpsasti 80 000 või 90 000 dollari taseme kätte, kuid see ei jää ilma volatiilsuseta,” ütles Singapuris asuva krüptoinvesteeringuid tegeva ettevõtte Stack Funds’i tegevjuht Matt Dibb.

Tema sõnul on kauplejad hakanud maksma kõrgeid intressimäärasid laenude eest, mida kasutatakse bitcoin'i futuuride ostmiseks. “See võib olla märk sellest, et oleme pisut üle pingutanud ja ees seisab tagasitõmbumine.”

Dibb eeldas ka seda, et kauplejad eemalduvad bitcoin'ist ja liiguvad muude altcoin-ide ehk teiste krüptovaluutade juurde. Ether, maailma suuruselt teine krüptovaluuta tõusis ühe protsendi jagu ning saavutas 4203 dollari (3 611 euro) taseme. Ka väiksemate valuutade puhul oli märgata teravat kasvu.

Turuosaliste sõnul on viimast ostulainet toetanud USA esimese bitcoin'i futuuripõhise börsil kaubeldava fondi (ETF) turuletoomine. Tänased investorid loodavad, et see avab tee suurematele investeeringutele nii jae- kui ka institutsionaalsetelt investoritelt.

Selle nädala teisipäev oli fondi esimene kauplemispäev ning eksperdid on hinnangul, et tõenäoliselt suurenevad edaspidiselt investeeringud digitaalsesse varasse.

Fondi sulgemishind oli teisipäeval 41,94 dollarit (36,02 eurot) ning jätkas kolmapäeval tõusu, püsides 43,52 dollari (37,38 euro) piirimail. Börsil kaubeldava fondi avamishind oli 40,88 dollarit (35,11 eurot).

Hongkongis asuva krüptoraha eravarahalduri Q9 Capitali juhtivpartner James Quinni sõnul omab uue toote turuletoomine bitcoin'i jaoks märgilist tähendust. Kuigi börsil kaubeldav fond põhineb bitcoin'i futuuridel, tõdes Quinn, et fondi keskmist tegevust toetavad tehingud ja riskimaandamised mõjutavad hetketurgu ja bitcoin'i hinda.