Poerööv ja T1 keskus. Eesti luksuskellade turul on nii ohvreid kui ka suuri võitjaid

Osaühingu Kuldkroon juhatuse liige ning Eesti kulla- ja kellaliidu endine juht Kaupo Nõlvak tunnistab, et koroonapandeemia mõjud pole veel sugugi möödas, pigem käivad need lainetena. „On neidki, kes on oma poe kinni pannud, kuid eks igal juhtumil ole oma kindel põhjus.”

End Eesti ehte- ja hõbedamaailma kroonijuveeliks nimetav OÜ Juveel, kus Mart Mikli on juba üle paarikümne aasta olnud juhatuse liige, on suutnud kasumimarginaali hoida 10% lähedal. Kui 2019. aastal andis 4,73 miljoni eurone müügitulu puhaskasumiks 0,44 miljonit eurot, siis mullu teeniti 3,74 miljoni eurose müügitulu pealt 0,37 miljonit eurot puhaskasumit. Mikli sõnul on neil ka 2021. aastal hästi läinud. „Eks koroona ole meiegi tegevust mõjutanud, Eesti poed olid ju kaks kuud kinni,” nendib ta. „Aga õnneks valmistame toodangut ka ekspordiks, mida koroona ei ole nii palju mõjutanud.”