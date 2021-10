Enefit Greeni IPOle kulunud 8 miljonit eurot eksperdid kalliks ei pea

„Kui IPO puhul on tervislik ülemärkimine ja investorid soovivad peale esimesi börsipäevi aktsiaid jätkuvalt juurde osta ning aktsia teeb 10-20% tõusu esimestel päevadel, siis võib öelda, et IPO tulemus on juba olnud edukas.”

Suurte, rahvusvaheliste IPOde puhul eeldavad kõik osapooled, et aktsia hind natukene tõuseb, aga mitte liiga palju. Siis on lõppkokkuvõttes kõik osapooled rahul – müüja on rahul, et ei müünud uusi või olemasolevaid aktsiaid liiga odavalt ja samas investorid on rahul, et nad on saanud väikese võidu ning siis on ka korraldajad rahul, sest nende töö on hästi tehtud, õigustades nende töö ja kulud, ütles Tammemäe.