Endisest Eesti tehnoloogiaajakirjanikust sai juhtiva tarkvarafirma Tallinna üksuse esimene töötaja

"Otsustasin liituda Dynatrace'iga eelkõige sellepärast, et see on ilmselt üks väheseid ettevõtteid, kus Eestist on võimalik mõjutada maailma suurimaid organisatsioone. Kogu maailm kolib oma tarkvara pilve ja Dynatrace aitab sellest väga keerukast protsessist aru saada ja tagada, et see tarkvara töötab veatult sadade miljonite inimeste jaoks," ütles Lõugas, kes töötab ettevõttes tootejuhina. „Dynatrace´i kasuks räägib kindlasti ka see, et ettevõtte hoiab ja arendab väga teadlikult startup-ilikku kultuuri, kus kõigil on võimalik oma sõna öelda, aga samas on võimalik siin tunda suurettevõtte stabiilsust ja kindlust."