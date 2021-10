Uuest nädalast saab märkida Läti tanklaketi aktsiaid

IPO tulemusena kavatseb Virši kaasata uut kapitali kuni 6,9 miljoni euro ulatuses, suunates suurema osa rahastusest alternatiivsete kütuseliikide pakkumisse ja taristu parandamisse. Ettevõtte eesmärk on parandada surumaagaasi (CNG), biometaani ja elektriautode laadimispunktide kättesaadavust Lätis. Samuti on kavas pöörata olulist tähelepanu ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkuse ja tõhususe parandamisele, töötada välja nüüdisaegsed IT-süsteemid ja päikeseenergia tootmise lahendused.

Virši aktsiate esmane avalik pakkumine toimub 25. oktoobrist 5. novembrini. Avalikult pakutavate aktsiate maht on kuni 1 509 121, mida on võimalus suurendada 226 368 aktsia võrra ehk kokku 1 735 489 aktsiat. Ühe aktsia hind on 4,49 eurot ja minimaalne investeering on üks aktsia.