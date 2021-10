Automüüja: kiibiprobleem jätkub ja kes soovib kevadeks autot, peaks praegu tellima

Topauto müügijuhi Janek Eskori sõnul näitas kolmanda kvartali Eesti automüügistatistika, et automüüjad on eelmise aasta langusest taastunud ning nõudlus on sarnane COVID-19 eelse perioodi ehk 2019. aastaga. Küll on aga ülemaailmsest kiibiprobleemist tingituna pikenenud tarneajad, millele ei ole leevendust lähiajal ette näha.

„Tänases vaates on uute autode tarneaeg pikem kui toona ning arvestada tuleb kuue kuuga. Kes tahab kevadeks endale uut autot, see peaks praegu ära tellima. Autode laod on praktiliselt tühjad ning kes tuleb hiljem tellima, saab ka hiljem auto kätte," selgitas Eskor.

Topauto müügivalikust tuleks tehaste info põhjal näiteks Hyundai ja SEATi populaarsemate markide tarneaegade puhul arvestada kuue kuuga, võimsamate ja suuremate mudelite puhul võib minna pikemalt. Eskori sõnul on inimeste huvi autode soetamise vastu suur, mida näitab ka üha suurenev proovisõitude arv.

„Aktiivselt ostetakse ka väiksemaid autosid, nagu SEAT Ibizat või Hyundai Bayoni, mille tarneaeg võib olla lühem kui pool aastat," ütles Eskor. „Mitmed kliendid on praegu loobunud uue auto soetamisest ning sõidavad olemasolevaga edasi, kuid paljud teavad, et turul olukord ei muutu ning on nõus ootama.

Samuti jätkub kasutatud autode defitsiit, kuna heas korras autod ostetakse väga kiiresti ära ning need jõuavad turul olla vaid loetud päevad, mõnikord isegi vaid tunnid. Eskori sõnul on Topauto kasutatud autode laos alles ainult kolmandik sellest masinapargist, mis enne koroonapandeemia algust.

„Kui kliendile auto vähegi sobib, on ta nõus selle kohe ära ostma. Ta on isegi nõus loobuma mõnest lisast, kui saab auto kohe kätte. Seda on näha näiteks endiste demo- või hoolduse asendusautodega, mille müük käib kiiresti," kirjeldas Eskor. „Praegu on kasutatud autot hea müüa, aga keeruline osta, sest nii Eestis kui ka Euroopas on kasutatud autode hinnad läinud kallimaks."